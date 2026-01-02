POL-HRO: 28-Jähriger attackiert - Polizei sucht Zeugen nach Raub in Güstrow

Güstrow (Landkreis Rostock) (ots) -



Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem ein 28-jähriger Deutscher in der Neujahrsnacht zwischen 02:00 Uhr und 02:20 Uhr in der Bredentiner Straße in Güstrow Opfer einer Raubstraftat wurde.



Laut Aussage des Geschädigten sei er o.g. Tatzeit durch zwei ihm unbekannte Personen getroffen, die ihn unvermittelt körperlich attackierten. Entsprechend der Aussage des Geschädigten hätten die bislang unbekannten Tatverdächtigen die Herausgabe seiner Geldbörse und des Mobiltelefons gefordert. Laut eigener Angaben hätte der Geschädigte kein Telefon mitgeführt, sodass die Tatverdächtigen lediglich mit dessen Geldbörse in Richtung Schwaaner Straße entkommen konnten. Den Stehlschaden gab der Mann mit circa 570 Euro an. Der in Güstrower blieb in Folge des Angriffs unverletzt.



Im Zuge der polizeilichen Befragung gab der Geschädigte an, dass er nicht abschließend sagen könnte, ob es sich bei den Tatverdächtigen ausschließlich um männliche oder weibliche Personen gehandelt hat. Er beschrieb diejenigen jedoch als dunkel gekleidet. Zudem hätten diese in deutscher Sprache mit osteuropäischem Akzent gesprochen. Weitere Angaben konnte der Geschädigte nicht machen.



Aus diesem Grund bitte die Polizei Güstrow um Mithilfe aus der Bevölkerung. Gesucht werden Zeugen, die im Zeitraum des 01.01.2026 (circa 02:00 bis 02:30 Uhr) möglicherweise Angaben zum Tatgeschehen an sich oder aber weiterführende Angaben zum Sachverhalt machen können. Hinweise können jederzeit bei der Polizei Güstrow unter 03843-2660, jeder anderen Polizeidienststelle sowie auch der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de eingereicht werden.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell