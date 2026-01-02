POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach Band einer Gartenlaube in Grabow im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Rostock (ots) -



In der Nacht zum 02.01.2026 befanden sich diverse Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in der Kleingartenanlage am Eldeufer in Grabow im Einsatz, nachdem ein Hinweisgeber über den Notruf der Rettungsleitstelle Westmecklenburg eine in voller Ausdehnung brennende Gartenlaube mitteilte.



Gegen 02:40 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis von dem Brandgeschehen. Durch die sofort eingesetzten Beamten sei vor Ort festgestellt worden, dass eine Gartenlaube im Vollbrand steht. Aufgrund des sofortigen Löscheinsatzes Freiwilliger Feuerwehren konnte zumindest verhindert werden, dass die Flammen auf benachbarte Parzellen übergreifen. Die betroffene Gartenlaube brannte jedoch vollständig nieder. Glücklicherweise hätte sich zum Zeitpunkt des Feuers niemand in dem Gebäude aufgehalten.



Die Ermittlungen zur Brandursache befinden sich gegenwärtig am Anfang. Um die Hintergründe des Sachverhaltes weiter zu erhellen wurde der Brandort beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden wird mit mindestens 10.000 Euro beziffert.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Florian Müller

Telefon: 03843 266-302

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell