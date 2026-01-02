POL-NB: Verkehrsunfall auf der BAB 20 mit einer leichtverletzten Person und hohem Sachschaden

Nr.6188657  | 02.01.2026  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

BAB 20 (Pasewalk) (ots) -

Am 01.01.2026, gegen 20:00 Uhr, kam es auf der BAB 20, zwischen den Autobahnanschlussstellen Pasewalk Nord und Strasburg, zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden und einer leicht verletzten Person.

Der 29-jährige, männliche Fahrer eines PKW befuhr die BAB 20 aus Richtung Stettin kommend in Richtung Lübeck. Hierbei unterschätzte dieser vermutlich die vorherrschenden witterungsbedingten Fahrbahnverhältnisse, ohne seine Geschwindigkeit dementsprechend anzupassen. Aufgrund dessen geriet das Fahrzeug ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Schutzplanken. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert und kam auf der Überholspur zum Stehen.

Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall leicht verletzt und durch Rettungskräfte zur weiteren Behandlung ins Klinikum Pasewalk verbracht.

Die Autobahn musste zur Unfallaufnahme und der Bergung des PKW für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden.

Am Unfallfahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 35.000 Euro.

