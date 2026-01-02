POL-HRO: 28-jähriger Skoda-Fahrer bei Crivitz verunglückt
Crivitz (ots) -
Gegen 18:15 Uhr erhielt die Polizei am Neujahrsabend die Information
über einen verunfallten Pkw auf der Landesstraße 09 bei Crivitz.
Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 28-Jährige zuvor die L09
aus Crivitz kommend in Fahrtrichtung der B104. Etwa einen Kilometer
nach dem Ortsausgang Crivitz kam der Skoda nach rechts von der
Fahrbahn ab. Dabei gab der 28-Jährige an, einem Fuchs ausgewichen zu
sein. In der Folge touchierte der Skoda daraufhin drei Straßenbäume.
Dabei riss die rechtere hintere Tür des Pkw und das vordere
Kennzeichen ab. Im Anschluss schleuderte der Pkw wieder zurück auf
die Fahrbahn, kam nachfolgend linksseitig von der Fahrbahn ab und
dort zum Stehen.
Der 28-Jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.
Ein durchgeführter Drogenvortest ergab beim Fahrer ein positives
Ergebnis hinsichtlich des Konsums von Cannabisprodukten.
Zur weiteren Beweissicherung erfolgte die Durchführung einer
Blutprobenentnahme im Crivitzer Klinikum.
Der Skoda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste
geborgen werden.
Nach der Einrichtung einer Vollsperrung der L09 zur Durchführung
aller Maßnahmen an der Unfallstelle konnte diese gegen 19:45 Uhr
wieder vollständig freigegeben werden.
Polizeilich wird der Unfallschaden auf über 26.000 Euro geschätzt.
Der 28-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des
Straßenverkehrs unter dem Einfluss berauschender Mittel
strafrechtlich verantworten.
Der Führerschein des 28-Jährigen wurde beschlagnahmt.
Die Kriminalpolizei ermittelt zur genauen Unfallursache.
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell