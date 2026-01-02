POL-HRO: 28-jähriger Skoda-Fahrer bei Crivitz verunglückt

Crivitz (ots) -



Gegen 18:15 Uhr erhielt die Polizei am Neujahrsabend die Information

über einen verunfallten Pkw auf der Landesstraße 09 bei Crivitz.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr der 28-Jährige zuvor die L09

aus Crivitz kommend in Fahrtrichtung der B104. Etwa einen Kilometer

nach dem Ortsausgang Crivitz kam der Skoda nach rechts von der

Fahrbahn ab. Dabei gab der 28-Jährige an, einem Fuchs ausgewichen zu

sein. In der Folge touchierte der Skoda daraufhin drei Straßenbäume.

Dabei riss die rechtere hintere Tür des Pkw und das vordere

Kennzeichen ab. Im Anschluss schleuderte der Pkw wieder zurück auf

die Fahrbahn, kam nachfolgend linksseitig von der Fahrbahn ab und

dort zum Stehen.

Der 28-Jährige Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Ein durchgeführter Drogenvortest ergab beim Fahrer ein positives

Ergebnis hinsichtlich des Konsums von Cannabisprodukten.

Zur weiteren Beweissicherung erfolgte die Durchführung einer

Blutprobenentnahme im Crivitzer Klinikum.

Der Skoda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste

geborgen werden.

Nach der Einrichtung einer Vollsperrung der L09 zur Durchführung

aller Maßnahmen an der Unfallstelle konnte diese gegen 19:45 Uhr

wieder vollständig freigegeben werden.

Polizeilich wird der Unfallschaden auf über 26.000 Euro geschätzt.

Der 28-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der Gefährdung des

Straßenverkehrs unter dem Einfluss berauschender Mittel

strafrechtlich verantworten.

Der Führerschein des 28-Jährigen wurde beschlagnahmt.

Die Kriminalpolizei ermittelt zur genauen Unfallursache.



