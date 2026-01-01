POL-HRO: Verletzter nach Unfall auf der BAB 20 bei Lüdersdorf
Lüdersdorf (ots) -
Am Neujahrsnachmittag ereignete sich gegen 17:00 Uhr auf der BAB 20
in Höhe der Anschlussstelle Lüdersdorf ein Verkehrsunfall bei dem
sich der Fahrer eines Tesla verletzte.
Der 39-jährige Fahrer des Tesla befuhr die BAB 20 aus Richtung Lübeck
kommend in Richtung Rostock.
Auf Höhe der Anschlussstelle Lüdersdorf kam der Tesla-Fahrer nach
derzeitigen Erkenntnissen witterungsbedingt vom Überholfahrstreifen
nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die
Mittelschutzplanke. In der weiteren Folge schleuderte der Tesla nach
rechts von der Fahrbahn in die Bankette und überschlug sich
nachfolgend mehrfach.
Der 39-Jährige erlitt nach einer ersten Einschätzung der
Rettungskräfte leichte Verletzungen wurde aber von einer
Rettungswagenbesatzung zur Durchführung weiterer medizinischer
Untersuchungen ins Lübecker Uniklinikum gefahren.
Am Unfallort durchgeführte Überprüfungen der Fahrtauglichkeit des
39-Jährigen ergaben keine Auffälligkeiten.
Zur Unfallaufnahme, der Arbeit der Rettungskräfte und der Bergung des
nicht mehr fahrbereiten Tesla musste die BAB 20 ab der
Anschlussstelle Lüdersdorf in Richtung Rostock bis 20:00 Uhr voll
gesperrt werden.
Polizeilich wird der Unfallschaden auf etwa 40.000 Euro geschätzt.
