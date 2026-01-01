POL-HRO: Verletzter nach Unfall auf der BAB 20 bei Lüdersdorf

Lüdersdorf (ots) -



Am Neujahrsnachmittag ereignete sich gegen 17:00 Uhr auf der BAB 20

in Höhe der Anschlussstelle Lüdersdorf ein Verkehrsunfall bei dem

sich der Fahrer eines Tesla verletzte.

Der 39-jährige Fahrer des Tesla befuhr die BAB 20 aus Richtung Lübeck

kommend in Richtung Rostock.

Auf Höhe der Anschlussstelle Lüdersdorf kam der Tesla-Fahrer nach

derzeitigen Erkenntnissen witterungsbedingt vom Überholfahrstreifen

nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die

Mittelschutzplanke. In der weiteren Folge schleuderte der Tesla nach

rechts von der Fahrbahn in die Bankette und überschlug sich

nachfolgend mehrfach.

Der 39-Jährige erlitt nach einer ersten Einschätzung der

Rettungskräfte leichte Verletzungen wurde aber von einer

Rettungswagenbesatzung zur Durchführung weiterer medizinischer

Untersuchungen ins Lübecker Uniklinikum gefahren.

Am Unfallort durchgeführte Überprüfungen der Fahrtauglichkeit des

39-Jährigen ergaben keine Auffälligkeiten.

Zur Unfallaufnahme, der Arbeit der Rettungskräfte und der Bergung des

nicht mehr fahrbereiten Tesla musste die BAB 20 ab der

Anschlussstelle Lüdersdorf in Richtung Rostock bis 20:00 Uhr voll

gesperrt werden.

Polizeilich wird der Unfallschaden auf etwa 40.000 Euro geschätzt.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



