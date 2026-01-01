POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 49-jähriger Frau aus Hagenow- Ergänzung

Hagenow (ots) -



Bezugnehmend zur Öffentlichkeitsfahndung vom 29.12.2025 nach einer

vermissten 49-jährigen Frau aus Hagenow werden folgende Informationen

ergänzend mitgeteilt.

Die Vermisste ist möglicherweise mit ihrem Haustier (Chinchilla)

unterwegs, welches sie üblicherweise in einer Tragetasche

transportiert. Das Fahrzeug der Vermissten, ein roter VW Polo mit dem

amtlichen Kennzeichen LWL-JG44 befand sich noch bis zum 27.12.2025 im

öffentlichen Verkehrsraum.



Bilder des Haustieres mit der genutzten Tasche sowie des VW Polo

können unter folgendem Link eingesehen werden: https://t1p.de/nt9n1.



Die Öffentlichkeitsfahndung vom 29.12.2025 kann unter dem Link:

https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=216829&pro

cessor=processor.sa.pressemitteilung eingesehen werden.

Die Polizei bittet in diesem Fall um Unterstützung aus der

Bevölkerung!

Wer kann sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten, zum

PKW, dem Haustier (Chinchilla) sowie zu der Tragetasche machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0385-5180

4720, der polizeiliche Notruf sowie die Internetwache unter

www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Christian Müller

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





