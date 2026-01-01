POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 49-jähriger Frau aus Hagenow- Ergänzung
Hagenow (ots) -
Bezugnehmend zur Öffentlichkeitsfahndung vom 29.12.2025 nach einer
vermissten 49-jährigen Frau aus Hagenow werden folgende Informationen
ergänzend mitgeteilt.
Die Vermisste ist möglicherweise mit ihrem Haustier (Chinchilla)
unterwegs, welches sie üblicherweise in einer Tragetasche
transportiert. Das Fahrzeug der Vermissten, ein roter VW Polo mit dem
amtlichen Kennzeichen LWL-JG44 befand sich noch bis zum 27.12.2025 im
öffentlichen Verkehrsraum.
Bilder des Haustieres mit der genutzten Tasche sowie des VW Polo
können unter folgendem Link eingesehen werden: https://t1p.de/nt9n1.
Die Öffentlichkeitsfahndung vom 29.12.2025 kann unter dem Link:
https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=216829&pro
cessor=processor.sa.pressemitteilung eingesehen werden.
Die Polizei bittet in diesem Fall um Unterstützung aus der
Bevölkerung!
Wer kann sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten, zum
PKW, dem Haustier (Chinchilla) sowie zu der Tragetasche machen?
Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0385-5180
4720, der polizeiliche Notruf sowie die Internetwache unter
www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.
Christian Müller
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock
