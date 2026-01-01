POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einem 13-jährigen Kind aus Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Seit dem 31.12.2025 wird ein 13-jähriges Mädchen aus Neubrandenburg

vermisst.

Weitere Informationen zum vermissten Mädchen und ein Foto finden Sie

unter folgendem Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V

führt: https://is.gd/h37twX



