Öffentlichkeitsfahndung nach einem 13-jährigen Kind aus Neubrandenburg

Details anzeigen Lichtbild der vermissten Jessy Peters Lichtbild der vermissten Jessy Peters

Seit dem 31.12.2025 wird die 13-jährige Jessy Jaqueline Peters aus Neubrandenburg vermisst. Das Mädchen verließ gegen 22:30 Uhr die elterliche Wohnung in der Neubrandenburger Oststadt. Seit dem ist sie unbekannten Aufenthaltes.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben. Sie ist 1,65m bis 1,70m groß, von schlanker Gestalt und hat lange braune Haare. Bekleidet ist Jessy mit einer schwarzen „Bomberjacke“ mit einem Reißverschluss am Oberarm mit einem roten Band. Sie trägt weiterhin eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen, welche im oberen Bereich rötlich sind und blaue Turnschuhe.

Alle Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Auffinden des Mädchens. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung und die Medien um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 13-Jährigen.

Wer Angaben zum Aufenthaltsort des vermissten Mädchens machen kann, wird gebeten, sich an das Polizeihauptrevier Neubrandenburg unter 0395 5582-5224, die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Holger Bahls

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst

Tel.: 0395/5582-2223

Fax: 0395/5582-2026

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv