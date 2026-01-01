Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 49-jähriger Frau aus Hagenow- Ergänzung

Details anzeigen Bilder von Tier-Tasche-PKW Bilder von Tier-Tasche-PKW

Bezugnehmend zur Öffentlichkeitsfahndung vom 29.12.2025 nach einer vermissten 49-jährigen Frau aus Hagenow werden folgende Informationen ergänzend mitgeteilt.

Die Vermisste ist möglicherweise mit ihrem Haustier (Chinchilla) unterwegs, welches sie üblicherweise in einer Tragetasche transportiert. Das Fahrzeug der Vermissten, ein roter VW Polo mit dem amtlichen Kennzeichen LWL-JG44 befand sich noch bis zum 27.12.2025 im öffentlichen Verkehrsraum.

Die Öffentlichkeitsfahndung vom 29.12.2025 kann unter dem Link:

https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=216829&processor=processor.sa.pressemitteilung eingesehen werden.

Die Polizei bittet in diesem Fall um Unterstützung aus der Bevölkerung!

Wer kann sachdienliche Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten, zum PKW, dem Haustier (Chinchilla) sowie zu der Tragetasche machen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0385-5180 4720, der polizeiliche Notruf sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Christian Müller

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock