POL-HRO: Zahlreiche Einsätze in der Silvesternacht - ein Schwerverletzter und mehrere Brände
Rostock (ots) -
Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock kam es in der
Silvesternacht zwischen 18:00 Uhr und 05:00 Uhr zu einer Vielzahl
polizeilicher Einsätze. Schwerpunktmäßig waren diese auf den
unsachgemäßen Umgang mit Pyrotechnik zurückzuführen.
In Reddelich erlitt ein 23-jähriger Deutsche durch den Umgang mit
Feuerwerkskörpern schwerste Verletzungen an der Hand. Er wurde mit
einem Rettungswagen in ein Klinikum eingeliefert.
Zudem verzeichnete die Polizei etwa 74 Brände, unter anderem an
Hecken, Mülltonnen und Müllcontainern hervorgerufen durch
Feuerwerkskörper. In 61 Fällen davon war auch der Einsatz der
Feuerwehr notwendig. Besonders betroffen war der Bereich der
Stockholmer Straße/ Osloer Straße in Rostock, wo es innerhalb kurzer
Zeit zu mehreren Bränden kam. Ein Tatverdächtiger konnte bislang
nicht gestellt werden.
Im Bereich des Barnstorfer Weges in Rostock sprengte eine
Personengruppe einen Zigarettenautomaten und brachte ein Graffiti an
einer Hauswand an. Während der polizeilichen Maßnahmen vor Ort kam es
zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen den anwesenden
Personen.
Am Zigarettenautomat entstand ein Sachschaden von geschätzten 10.000
Euro. Der Stehlschaden kann derzeit nicht benannt werden und ist
Bestandteil der andauernden Ermittlungen.
In Schwerin warfen unbekannte Tatverdächtige Feuerwerkskörper auf den
Balkon eines Mehrfamilienhauses, wodurch es zu einem Brand kam. Die
Bewohnerin der betroffenen Wohnung sowie deren Tochter erlitten einen
Schock und wurden vorsorglich zur weiteren medizinischen Versorgung
in ein Klinikum verbracht. Die Wohnung ist derzeit nicht mehr
bewohnbar und es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die
Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Darüber hinaus stellte die Polizei im gesamten Präsidiumsbereich
mehrere Schreckschusswaffen sowie Munition sicher. Entsprechende
Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz wurden
gefertigt.
Insgesamt zählte die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock
in der Zeit vom 31.12.2025, 18:00 Uhr bis zum 01.01.26, 05:00 Uhr,
ca. 300 Einsätze.
