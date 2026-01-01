POL-HRO: Zahlreiche Einsätze in der Silvesternacht - ein Schwerverletzter und mehrere Brände

Rostock (ots) -



Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock kam es in der

Silvesternacht zwischen 18:00 Uhr und 05:00 Uhr zu einer Vielzahl

polizeilicher Einsätze. Schwerpunktmäßig waren diese auf den

unsachgemäßen Umgang mit Pyrotechnik zurückzuführen.



In Reddelich erlitt ein 23-jähriger Deutsche durch den Umgang mit

Feuerwerkskörpern schwerste Verletzungen an der Hand. Er wurde mit

einem Rettungswagen in ein Klinikum eingeliefert.



Zudem verzeichnete die Polizei etwa 74 Brände, unter anderem an

Hecken, Mülltonnen und Müllcontainern hervorgerufen durch

Feuerwerkskörper. In 61 Fällen davon war auch der Einsatz der

Feuerwehr notwendig. Besonders betroffen war der Bereich der

Stockholmer Straße/ Osloer Straße in Rostock, wo es innerhalb kurzer

Zeit zu mehreren Bränden kam. Ein Tatverdächtiger konnte bislang

nicht gestellt werden.



Im Bereich des Barnstorfer Weges in Rostock sprengte eine

Personengruppe einen Zigarettenautomaten und brachte ein Graffiti an

einer Hauswand an. Während der polizeilichen Maßnahmen vor Ort kam es

zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen den anwesenden

Personen.

Am Zigarettenautomat entstand ein Sachschaden von geschätzten 10.000

Euro. Der Stehlschaden kann derzeit nicht benannt werden und ist

Bestandteil der andauernden Ermittlungen.



In Schwerin warfen unbekannte Tatverdächtige Feuerwerkskörper auf den

Balkon eines Mehrfamilienhauses, wodurch es zu einem Brand kam. Die

Bewohnerin der betroffenen Wohnung sowie deren Tochter erlitten einen

Schock und wurden vorsorglich zur weiteren medizinischen Versorgung

in ein Klinikum verbracht. Die Wohnung ist derzeit nicht mehr

bewohnbar und es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 Euro. Die

Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Darüber hinaus stellte die Polizei im gesamten Präsidiumsbereich

mehrere Schreckschusswaffen sowie Munition sicher. Entsprechende

Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz wurden

gefertigt.



Insgesamt zählte die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Rostock

in der Zeit vom 31.12.2025, 18:00 Uhr bis zum 01.01.26, 05:00 Uhr,

ca. 300 Einsätze.



Lea Schmudlach

Polizeikommissarin

Einsatzleitstelle Rostock



