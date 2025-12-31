POL-NB: mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg
Neubrandenburg (ots) -
In den Vormittagsstunden des 31.12.25 ereigneten sich vier
witterungsbedingte Verkehrsunfälle, bei denen mehrere Personen
verletzt wurden.
Auf der BAB 20, Höhe Abfahrt Greifwald geriet ein22-Jähriger aufgrund
der herrschenden Straßenglätte mit seinem PKW nach rechts von der
Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Leitplanke. Der
Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden
wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.
Auf der L35, zwischen Altentreptow und Burow kam ein 62-Jähriger auf
winterglatter Fahrbahn mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn
ab. In der weiteren Folge überschlug sich das Fahrzeug. Der
62-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sein Fahrzeug war
nicht mehr fahrbereit und der Schaden wird auf ca. 6.000 Euro
geschätzt.
Auf der L27, zwischen Altentreptow und Groß Teetzleben kam die
22-jährige Fahrerin eines PKW ebenfalls auf glatter Straße nach
rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem
Straßenbaum. Die junge Frau erlitt bei dem Zusammenstoß leichte
Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum
Neubrandenburg verbracht. Der von ihr geführte PKW ist nicht mehr
fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.
Der Schaden beträgt etwa 7.000 Euro.
Der schwerste Unfall ereignete sich auf der B105, nahe Greifswald.
Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 20-jährige Fahrer eines PKW
Mercedes-Benz die B105 in Richtung Stralsund. Während des
Beschleunigens auf der glatten Fahrbahn brach der PKW plötzlich aus
und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit
einem im Gegenverkehr befindlichen PKW VW. Bei dem Unfall wurden der
Fahrer des Mercedes, seine 19-jährige Beifahrerin, sowie der
24-jährige Fahrer des VW leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht
mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen
werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 37.000 Euro
geschätzt.
Für die Bergung der verunfallten Fahrzeuge und der anschließenden
Fahrbahnreinigung musste die Bundesstraße für ca. 4 Stunden teilweise
voll gesperrt werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Holger Bahls
Erster Polizeihauptkommissar
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de
Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell