POL-NB: mehrere witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

In den Vormittagsstunden des 31.12.25 ereigneten sich vier

witterungsbedingte Verkehrsunfälle, bei denen mehrere Personen

verletzt wurden.

Auf der BAB 20, Höhe Abfahrt Greifwald geriet ein22-Jähriger aufgrund

der herrschenden Straßenglätte mit seinem PKW nach rechts von der

Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Leitplanke. Der

Fahrzeugführer blieb unverletzt. Der entstandene Gesamtsachschaden

wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Auf der L35, zwischen Altentreptow und Burow kam ein 62-Jähriger auf

winterglatter Fahrbahn mit seinem PKW nach rechts von der Fahrbahn

ab. In der weiteren Folge überschlug sich das Fahrzeug. Der

62-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sein Fahrzeug war

nicht mehr fahrbereit und der Schaden wird auf ca. 6.000 Euro

geschätzt.

Auf der L27, zwischen Altentreptow und Groß Teetzleben kam die

22-jährige Fahrerin eines PKW ebenfalls auf glatter Straße nach

rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem

Straßenbaum. Die junge Frau erlitt bei dem Zusammenstoß leichte

Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ins Klinikum

Neubrandenburg verbracht. Der von ihr geführte PKW ist nicht mehr

fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Der Schaden beträgt etwa 7.000 Euro.

Der schwerste Unfall ereignete sich auf der B105, nahe Greifswald.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 20-jährige Fahrer eines PKW

Mercedes-Benz die B105 in Richtung Stralsund. Während des

Beschleunigens auf der glatten Fahrbahn brach der PKW plötzlich aus

und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kam es zum Zusammenstoß mit

einem im Gegenverkehr befindlichen PKW VW. Bei dem Unfall wurden der

Fahrer des Mercedes, seine 19-jährige Beifahrerin, sowie der

24-jährige Fahrer des VW leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht

mehr fahrbereit und mussten durch Abschleppunternehmen geborgen

werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 37.000 Euro

geschätzt.

Für die Bergung der verunfallten Fahrzeuge und der anschließenden

Fahrbahnreinigung musste die Bundesstraße für ca. 4 Stunden teilweise

voll gesperrt werden.



