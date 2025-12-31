POL-HRO: Mehrere, teils schwere Glätteunfälle im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock

Rostock (ots) -



Im Zeitraum von 06:00 Uhr bis 12:00 Uhr kam es im

Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock zu insgesamt 12

glättebedingten Verkehrsunfällen.



Der schwerste Unfall ereignete sich gegen 10:20 Uhr auf der

Kreisstraße zwischen Steegen und Warlitz. Beim Zusammenstoß von drei

beteiligten PKW ist ein Unfallbeteiligter 32-jähriger Mann noch am

Unfallort an seinen Verletzungen verstorben. Der Beteiligte kam mit

seinem Fahrzeug, aus ungeklärter Ursache, in den Gegenverkehr und

stieß dort mit einem PKW zusammen. In diesem Fahrzeug wurden drei

Insassen, darunter zwei Kinder, leicht verletzt. Beide Fahrzeuge

kollidierten letztlich noch mit einem dritten Fahrzeug. Zur

Unterstützung der polizeilichen Ermittlungsarbeit, kommt ein

Unfallsachverständiger der DEKRA zum Einsatz. Die K29 bleibt für die

Unfallaufnahme im betroffenen Bereich bis auf Weiteres voll gesperrt.



Gegen 06:40 Uhr kam ein LKW mit Sattelauflieger auf winterglatter

Fahrbahn der A20 auf Höhe Glasin, in Fahrtrichtung Lübeck, ins

Schleudern. Der 43-jährige deutsche Fahrzeugführer des LKW wurde,

nach dem das Fahrzeug mehrfach mit der Mittelschutzplanke

kollidierte, durch die Frontscheibe auf die Fahrbahn geschleudert.

Mit lebensbedrohlichen Verletzungen wurde der Alleinbeteiligte in ein

Klinikum verbracht. Die Unfallstelle war bis 08:20 Uhr voll gesperrt.

Der entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.



Ein Schaden von 35.000 Euro ist bei einem Alleinunfall auf der A20 in

Fahrtrichtung Stettin, Höhe Sanitz, entstanden. Der 43-jährige Fahrer

eines BMW kam ebenfalls auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern und

kollidierte mehrfach mit der Mittelschutzplanke. Noch vor dem

Eintreffen der Beamten fuhr ein 64-jähriger Mercedes Fahrer in die

Unfallstelle. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von

22.000 Euro. Die Fahrbahn ist nach der Unfallaufnahme, mit den

unverletzten Beteiligten, wieder freigegeben worden.



Gegen 11:10 Uhr ist ein 55-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW auf

der L12, kurz hinter Ortsausgang Heiligendamm, von der Fahrbahn

abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Der Verkehrsteilnehmer hat

sich bei dem Aufprall schwer verletzt und musste mit einem

Rettungshubschrauber vom Unfallort in ein Klinikum geflogen werden.

Die Unfallstelle ist auf Weiteres gesperrt. Ein

Unfallsachverständiger wurde angefordert und wird die Ermittlung zur

Unfallursache vor Ort unterstützen.



Bei den weiteren Verkehrsunfällen, bei denen Fahrzeuge teilweise auf

glatter Fahrbahn in Gräben rutschten, sind ausschließlich Sachschäden

entstanden. Die Unfälle verteilten sich über den gesamten

Präsidiumsbereich, ohne Schwerpunkte erkennen zu lassen.



