POL-NB: Brand einer Garage mit verletzten Personen
Ribnitz-Damgarten (ots) -
Am 30.12.2025, gegen 16:05 Uhr wurde durch die Rlst VR ein Brand
einer Garage in Neuhof bei Ribnitz-Damgarten gemeldet. Laut ersten
Erkenntnissen soll die Garage in voller Ausdehnung brennen. In
weiterer Folge verlegten die Feuerwehren Ribnitz-Damgarten,
Klockenhagen sowie die Polizei aus Ribnitz-Damgarten zum Einsatzort
in Pappelallee.
Die vierköpfige Familie hatte beim Eintreffen bereits das Gebäude
verlassen. Anschließend konnte der Brand durch die vor Ort
befindliche Feuerwehr bekämpft werden, sodass das Feuer nicht auf das
Einfamilienhaus überspringen konnte. In Folge des Brandes wurde
jedoch die Garage komplett zerstört.
Nach ersten Erkenntnissen könnte eine in der Garage befindliche
Propangasflasche der Auslöser für den Brand sein.
Im Rahmen des Brandes wurde der 40-jährige Familienvater mit
Verbrennungen und den Verdacht einer Rauchgasintoxikation in
medizinische Behandlung genommen.
Der Sachschaden beläuft sich auf 50.000 Euro.
Zwei eingesetzte Beamte der Polizeireviers Ribnitz-Damgarten erlitten
ebenfalls eine Rauchgasintoxikation und mussten nach ambulanter
Behandlung ihren Dienst abbrechen.
Der Brandort wurde an die Kriminalpolizei sowie den
Brandursachenermittler übergeben, welche die weiteren Ermittlungen
zur Brandursache führen.
