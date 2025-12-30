POL-NB: Brand einer Garage mit verletzten Personen

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 30.12.2025, gegen 16:05 Uhr wurde durch die Rlst VR ein Brand

einer Garage in Neuhof bei Ribnitz-Damgarten gemeldet. Laut ersten

Erkenntnissen soll die Garage in voller Ausdehnung brennen. In

weiterer Folge verlegten die Feuerwehren Ribnitz-Damgarten,

Klockenhagen sowie die Polizei aus Ribnitz-Damgarten zum Einsatzort

in Pappelallee.

Die vierköpfige Familie hatte beim Eintreffen bereits das Gebäude

verlassen. Anschließend konnte der Brand durch die vor Ort

befindliche Feuerwehr bekämpft werden, sodass das Feuer nicht auf das

Einfamilienhaus überspringen konnte. In Folge des Brandes wurde

jedoch die Garage komplett zerstört.

Nach ersten Erkenntnissen könnte eine in der Garage befindliche

Propangasflasche der Auslöser für den Brand sein.

Im Rahmen des Brandes wurde der 40-jährige Familienvater mit

Verbrennungen und den Verdacht einer Rauchgasintoxikation in

medizinische Behandlung genommen.

Der Sachschaden beläuft sich auf 50.000 Euro.

Zwei eingesetzte Beamte der Polizeireviers Ribnitz-Damgarten erlitten

ebenfalls eine Rauchgasintoxikation und mussten nach ambulanter

Behandlung ihren Dienst abbrechen.

Der Brandort wurde an die Kriminalpolizei sowie den

Brandursachenermittler übergeben, welche die weiteren Ermittlungen

zur Brandursache führen.



