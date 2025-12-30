POL-HRO: Ermittlungen nach möglichem Raub in Schwerin - Polizei bittet um Hinweise

Schwerin (ots) -



Am gestrigen Abend gingen bei der Polizei Hinweise auf ein mögliches Raubdelikt ein. Gegen 22:20 Uhr meldete sich eine Zeugin und teilte mit, dass sie beobachtet habe, wie eine Person von drei um sie herumstehenden Personen, vermutlich Männern, angegangen worden sei. Nach Angaben der Zeugin kam es zu einem körperlichen Angriff. Zudem habe sie Gesprächsinhalte wahrgenommen, die darauf hindeuteten, dass es zu einer Wegnahme von Gegenständen gekommen sein könnte.



Die umgehend eingesetzten Polizeibeamte suchten den genannten Bereich unverzüglich auf. Weder der mutmaßlich Geschädigte noch die tatverdächtigen Personen konnten am Tatort oder im unmittelbaren Nahbereich angetroffen werden.



Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines Raubdelikts aufgenommen. Der genaue Ablauf sowie die Beteiligten sind derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen.



Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0385/5180-2224, per Mail an kk.schwerin@polmv.de oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle entgegen.



