POL-HRO: Polizei warnt erneut vor falschen Polizisten am Telefon

Wismar/Plau am See (ots) -



Aktuell werden der Polizei wieder Anrufe von Betrügern gemeldet, die sich am Telefon als Polizeibeamte ausgeben.



In den Bereichen Wismar und Plau am See haben die unbekannten Anrufer versucht, mit der Betrugsmasche Senioren in Gespräche zu verwickeln und zur Herausgabe von Bargeld und Wertgegenständen zu bewegen.

Die Gespräche beginnen meist mit: "Sie haben doch sicher den Einsatz im Ort mitbekommen? Es gab auch zwei Tote... Haben sie Geld oder Wertgegenstände im Haus?"



Allein gestern wurden sieben Fälle aus Wismar und Plau am See bei der Polizei angezeigt. In allen Fällen bemerkten die Opfer aber rechtzeitig den Schwindel und beendeten die Telefonate.



Angesichts der jüngsten Vorfälle warnt die Polizei erneut davor, fragwürdigen Anrufern Auskünfte zu persönlichen Vermögensverhältnissen oder Wertgegenständen zu erteilen.



Die Polizei rät:



- Geben Sie am Telefon niemals Auskunft über finanzielle oder

familiäre Verhältnisse.



- Beenden Sie verdächtige Anrufe sofort - das ist nicht unhöflich!



- Bei Verdachtsfällen wählen Sie sofort die 110 oder wenden Sie

sich an Ihre örtliche Polizeidienststelle.



- Die Polizei fordert niemals Auskünfte über Bargeld oder

Wertsachen am Telefon und nimmt diese auch niemals vorbeugend in

Verwahrung.



Häufig werden ältere Menschen Opfer von Betrügern. Sprechen Sie im Familien- und Freundeskreis über solche Betrugsmaschen.



Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Yvonne Hanske

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell