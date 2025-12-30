POL-NB: Brand eines Werkstattschuppens in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) -



Am 29.12.2025 kam es gegen 21:45 Uhr in einer Parzelle einer Gartensparte im Trockenen Weg in Neubrandenburg zu einem Brand. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet ein etwa 20 Quadratmeter großer Schuppen, der als Werkstatt genutzt wurde, aus bislang ungeklärter Ursache in Brand. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache vor Ort aufgenommen.



Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Dennoch brannte der Werkstattschuppen vollständig nieder. Zudem wurde die unmittelbar angrenzende Gartenlaube durch das Feuer teilweise beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 15.000 Euro beziffert.



Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befand sich der Gartenbesitzer nicht auf dem Grundstück. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden.



Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.



Rückfragen bitte an:



Für Medienvertreter:

Ben Tuschy

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Telefon: 03971 251-3040

E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de



http://www.polizei.mvnet.de





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell