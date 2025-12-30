POL-NB: Ermittlungserfolg der Polizei in Ueckermünde - Gesuchte Tankstellenräuber festgenommen

Ueckermünde (ots) -



Nach dem Überfall auf eine Tankstelle am 16.12.2025 in Torgelow, über den wir bereits berichteten ( Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/6180948 ), konnte die Polizei nun einen wichtigen Ermittlungserfolg verzeichnen: Beide gesuchten Tatverdächtigen wurden festgenommen.



Durch umfangreiche und intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei gelang es, die Täter des Raubüberfalls auf die Tankstelle zu identifizieren. In der Folge erließ das Amtsgericht Pasewalk wenige Tage später Haftbefehle gegen die beiden polizeilich bekannten Beschuldigten. Es handelt sich um zwei 19-jährige Deutsche ohne festen Wohnsitz.



Der erste Beschuldigte konnte bereits am 27.12.2025 gegen 17:00 Uhr in Torgelow festgenommen werden. Zuvor hatte der 19-Jährige eine 18-jährige Frau körperlich angegriffen und war anschließend in die Wohnung eines Bekannten in der Kopernikusstraße geflüchtet. Dieser Vorfall wurde von Zeugen beobachtet, die entsprechende Hinweise gaben. Aufgrund dieser Angaben wurde durch einen Richter die Durchsuchung der betreffenden Wohnung angeordnet. Im Rahmen dieser Durchsuchung konnte der Tatverdächtige angetroffen und festgenommen werden. Er wurde am Folgetag dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz gebracht, wo er sich nun in Untersuchungshaft befindet.



Der zweite gesuchte Beschuldigte meldete sich am 29.12.2025 gegen 20:30 Uhr selbst bei der Polizei und erklärte, sich stellen zu wollen. Der 19-Jährige konnte kurze Zeit später an dem von ihm angegebenen Aufenthaltsort im Stadtgebiet von Torgelow widerstandslos festgenommen werden. Auch er wird noch heute dem Haftrichter vorgeführt und anschließend ebenfalls in Untersuchungshaft in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.



Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.



