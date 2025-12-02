Polizei bittet um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach 49-Jähriger aus Hagenow

Details anzeigen Foto der Vermissten Foto der Vermissten

Seit dem Abend des 12.12.2025 wird die 49-jährige Jaqueline KRISCHOLLEK aus Hagenow vermisst. Polizeibekannt wurde der Sachverhalt am Vormittag des 16.12.2025, als Arbeitskollegen die Frau bei der Polizei als von der Arbeit abwesend meldeten. Trotz umfangreicher polizeilicher Maßnahmen ist die Gesuchte weiterhin unbekannten Aufenthaltes.

Personenbeschreibung:

- schlanke Gestalt- Brillenträgerin- etwas schulterlanges Haar, wohingegen die Haarfarbe zum jetzigen Zeitpunkt nicht abschließend definiert werdenkann, da die Gesuchte diese häufig wechseln soll- mehrere Piercings im Bereich der Unterlippe sowie ein weiteres Piercing im linken Nasenflügel

Zur Bekleidung sowie möglicherweise mitgeführten Gegenständen der Vermissten liegen gegenwärtig keine verifzierten Angaben vor.

Die Polizei bittet in diesem Fall daher um Unterstützung aus der Bevölkerung. Wer kann sachdienliche Angaben zur Vermissten oder ihrem Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0385-5180 4720, der polizeiliche Notruf sowie die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.