POL-NB: Küchenbrand durch vergessenes Essen auf der Herdplatte

Am 29.12.2025 kam es gegen 10:30 Uhr am Neuen Markt in Mirow zu einem Küchenbrand in einer Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen hatte der 61-jährige Wohnungsinhaber Essen auf dem Herd vergessen, wodurch es zu einem Brandausbruch kam.



Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde die Wohnung jedoch erheblich verrußt und ist derzeit unbewohnbar.



Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Der 61-Jährige wurde aufgrund seines allgemeinen Gesundheitszustandes vorsorglich zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht.



Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung gegen den 61-jährigen deutschen Staatsangehörigen aufgenommen.



