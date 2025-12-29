POL-NB: Täter nach Autodiebstahl festgenommen

Stralsund/Grimmen (ots) -



Am Sonntagnachmittag, dem 28.12.2025, gegen 13:50 Uhr wurde der Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg gemeldet, dass gerade ein Pickup, Isuzu D-Max, in Stralsund an einem Schnellrestaurant in der Greifswalder Chaussee entwendet wurde.



Durch die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen des Polizeihauptreviers Stralsund und der umliegenden Dienststellen wurde das gestohlene Fahrzeug kurze Zeit später bei einem Schnellrestaurant bei Grimmen Ost festgestellt. Der Fahrzeugführer flüchtete aus dem Fahrzeug, konnte aber durch Einsatzkräfte des Autobahnpolizeireviers Grimmen gestellt werden. Es erfolgte die vorläufige Festnahme des Tatverdächtigen. Bei diesem handelt es sich um einen polizeibekannten 23-jährigen afghanisch Staatsbürger.



Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Anklam übernahm die weiteren Ermittlungen.



Im Auftrag



Erik Günther



Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1/ Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell