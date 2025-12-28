POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich des 60. Geburtstag des F.C. Hansa Rostock am 28.12.2025 in Rostock

Rostock (ots) -



Am Sonntag, den 28.12.2025, feierte der Fußballverein F.C. Hansa

Rostock sein 60-jähriges Vereinsjubiläum.



Im gesamten Stadtgebiet kam es gegen 18:32 Uhr durch unbekannte zur

Anwendung von Pyrotechnik. Direkt auf dem Neuen Markt befanden sich

zu Spitzenzeiten ca. 900 Personen.



Aufgrund dessen wurden Straftaten wie Sachbeschädigung durch

Pyrotechnik, Sachbeschädigung durch Graffiti, Abbrennen von

Pyrotechnik aufgenommen.



Insgesamt befanden sich 34 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz der PI Rostock.



Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 21:00

Uhr vorliegenden Erkenntnisse.

Uhr vorliegenden Erkenntnisse.



Christian Müller

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle Rostock



