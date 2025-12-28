POL-HRO: Polizeieinsatz anlässlich des 60. Geburtstag des F.C. Hansa Rostock am 28.12.2025 in Rostock
Rostock (ots) -
Am Sonntag, den 28.12.2025, feierte der Fußballverein F.C. Hansa
Rostock sein 60-jähriges Vereinsjubiläum.
Im gesamten Stadtgebiet kam es gegen 18:32 Uhr durch unbekannte zur
Anwendung von Pyrotechnik. Direkt auf dem Neuen Markt befanden sich
zu Spitzenzeiten ca. 900 Personen.
Aufgrund dessen wurden Straftaten wie Sachbeschädigung durch
Pyrotechnik, Sachbeschädigung durch Graffiti, Abbrennen von
Pyrotechnik aufgenommen.
Insgesamt befanden sich 34 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der
Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern im Einsatz der PI Rostock.
Die Fertigung der Pressemitteilung erfolgte auf Basis der um 21:00
Uhr vorliegenden Erkenntnisse.
Christian Müller
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell