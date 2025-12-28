POL-HRO: Scheunenbrand in Hof Lockwisch (Schönberg)

Schönberg (ots) -



Am 28.11.2025 wurden gegen 04:00 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und

Polizei zu einem Brand in der Hauptstraße in Hof Lockwisch

(Schönberg) alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache entwickelte

sich ein Feuer in einer Halle, in welcher landwirtschaftliches Gerät

gelagert wird. Derzeit laufen die Löscharbeiten. Zur Brandbekämpfung

sind die Freiwilligen Feuerwehren Schönberg, Hof Lockwisch, Groß

Siemz und Lüdersdorf mit 49 Einsatzkräften im Einsatz. Menschen und

Tiere sind nicht in Gefahr. Der Schaden wird auf 50.000 EUR

geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



Carsten Kroll

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Polizeipräsidium Rostock



