POL-HRO: Scheunenbrand in Hof Lockwisch (Schönberg)
Schönberg (ots) -
Am 28.11.2025 wurden gegen 04:00 Uhr Feuerwehr, Rettungsdienst und
Polizei zu einem Brand in der Hauptstraße in Hof Lockwisch
(Schönberg) alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache entwickelte
sich ein Feuer in einer Halle, in welcher landwirtschaftliches Gerät
gelagert wird. Derzeit laufen die Löscharbeiten. Zur Brandbekämpfung
sind die Freiwilligen Feuerwehren Schönberg, Hof Lockwisch, Groß
Siemz und Lüdersdorf mit 49 Einsatzkräften im Einsatz. Menschen und
Tiere sind nicht in Gefahr. Der Schaden wird auf 50.000 EUR
geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.
Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
