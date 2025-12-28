POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall bei Boizenburg
Boizenburg (ots) -
Auf der Landesstraße 51 ereignete sich am Samstag zwischen den
Ortschaften Klein Bengerstorf und Groß Bengerstorf nahe Boizenburg
ein tödlicher Verkehrsunfall bei dem ein 66-jähriger Traktor-Fahrer
verstarb.
Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Traktor-Fahrer die L 51
gegen 14:00 Uhr aus Richtung Groß Bengerstorf in Richtung Klein
Bengerstorf. Aus noch ungeklärter Ursache kam der 66-Jährige mit dem
Traktor von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge kippte der Traktor
zur Seite und klemmte den Fahrer ein.
Dabei wurde der Traktor-Fahrer so schwer verletzt, dass dieser noch
an der Unfallstelle verstarb.
Zur weiteren Ermittlungsunterstützung der Unfallursache kam ein
Sachverständiger der DEKRA an der Unfallstelle zum Einsatz.
Die Maßnahmen an der Unfallstelle werden bis circa 01:30 Uhr
andauern.
Polizeilich wird der Unfallschaden auf 20.000 Euro geschätzt.
