POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall bei Boizenburg

Boizenburg



Auf der Landesstraße 51 ereignete sich am Samstag zwischen den

Ortschaften Klein Bengerstorf und Groß Bengerstorf nahe Boizenburg

ein tödlicher Verkehrsunfall bei dem ein 66-jähriger Traktor-Fahrer

verstarb.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Traktor-Fahrer die L 51

gegen 14:00 Uhr aus Richtung Groß Bengerstorf in Richtung Klein

Bengerstorf. Aus noch ungeklärter Ursache kam der 66-Jährige mit dem

Traktor von der Fahrbahn ab. In der weiteren Folge kippte der Traktor

zur Seite und klemmte den Fahrer ein.



Dabei wurde der Traktor-Fahrer so schwer verletzt, dass dieser noch

an der Unfallstelle verstarb.



Zur weiteren Ermittlungsunterstützung der Unfallursache kam ein

Sachverständiger der DEKRA an der Unfallstelle zum Einsatz.



Die Maßnahmen an der Unfallstelle werden bis circa 01:30 Uhr

andauern.



Polizeilich wird der Unfallschaden auf 20.000 Euro geschätzt.



