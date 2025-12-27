POL-HRO: 11 Glätteunfälle im westlichen Teil Mecklenburgs (LK LUP und LK NWM)

Rostock (ots) -



In der Zeit vom 26.12.2025 20:00 Uhr bis zum 27.12.2025 08:30 Uhr

ereigneten sich im westlichen Teil Mecklenburgs insgesamt 11 Unfälle

bei denen Straßenglätte mit ursächlich war.

In Lübz rutschte am 26.12.2025 gegen 20:00 Uhr der Fahrer eines Tesla

in einer Linkskurve der Ortslage gegen einen Bordstein. Dadurch wurde

das Vorderrad derart beschädigt, dass der Pkw nicht mehr weiterfahren

konnte. Der Sachschaden wird auf über 1.500 Euro geschätzt.

Gegen 20:30 Uhr rutsche der 43-jährige Fahrer eines Mazda mit seinem

Pkw in Pätow-Steegen bei Hagenow in den Straßengraben. Der Mazda

konnte anschließend aus dem Graben geholt werden und war weiterhin

fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Um 21:25 Uhr folgte ein weiterer Glätteunfall in Ludwigslust. In der

Helene-von-Bülow-Straße kollidierte der 58-jährige Fahrer eines

Subaru mit einem Verkehrsschild. Der dadurch entstandene

Gesamtschaden wird auf über 5.000 Euro beziffert.

In der Boizenburger Klingbergstraße fuhr gegen 22:20 Uhr die

22-jährige Fahrerin eines Opels gegen einen Bordstein. Auch hier

waren Glatteis und unangepasste Geschwindigkeit unfallursächlich. Der

Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.

Nur wenige Minuten später prallte der 20-jährige Fahrer mit seinem

Audi im Blievenstorfer Weg in Grabow gegen einen Poller. Dadurch kam

es zu einem Schaden von ca. 4.000 Euro.

Gegen 22:36 Uhr kam die 44-jährige Fahrerin eines BMW im Bereich des

Gadebuscher Marktes nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte

einen parkenden VW. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Kurz nach 23:00 Uhr folgte ein weiterer Unfall in Boizenburg. In der

Schwartower Straße prallte ein noch unbekannter Fahrer eines VW Golf

3 gegen einen parkenden VW Golf. Der unbekannte Fahrer entfernte sich

anschließend. Auch hier wird unter anderem Glätte als Unfallursache

angenommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 3.500 Euro und

ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom

Unfallort. Hinweise können an das Polizeirevier in Boizenburg

gerichtet werden.

Nur vier Minuten später prallte ebenfalls in Boizenburg wegen der

Straßenglätte in der Klingbergstraße die 59-jährige Fahrerin eines

Skoda mit dem Pkw gegen eine Hauswand. Dieser war im Anschluss nicht

mehr fahrbereit. Polizeilich wird der Sachschaden auf 8.000 Euro

geschätzt.

In den frühen Morgenstunden des 27.12.2025 folgten weitere

Glätteunfälle.

Dabei kam gegen 00:40 Uhr erneut am Markt in Gadebusch der 19-jährige

VW-Golf-Fahrer wegen des stark vereisten Kopfsteinpflasters nach

rechts von der Fahrbahn ab und pralle gegen einen parkenden VW

Tiguan. Dabei entstand ein geschätzter Schaden von 2.000 Euro.

Um 04:15 Uhr kam es in der Schweriner Straße in Lübesse zu einem

weiteren Glätteunfall. Der 49-jährige Fahrer eines Mercedes

kollidierte mit dem Bordstein. Der Mercedes war anschließend nicht

mehr fahrbereit. Geschätzt beläuft sich der Schaden auf 5.000 Euro.

Auch in den nachfolgenden Stunden des Samstags ereigneten sich

weitere Unfälle aufgrund der anhaltenden Straßenglätte.

In der Hagenower Straße in Picher kam gegen 08:30 Uhr der 44-jährige

Fahrer eines Hyundai nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte

gegen ein Straßenschild. Der Sachschaden wird hier auf knapp über

10.000 Euro geschätzt.

Glücklicherweise blieben alle Fahrzeuginsassen bei den Unfällen

unverletzt.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



