POL-HRO: 11 Glätteunfälle im westlichen Teil Mecklenburgs (LK LUP und LK NWM)
Rostock (ots) -
In der Zeit vom 26.12.2025 20:00 Uhr bis zum 27.12.2025 08:30 Uhr
ereigneten sich im westlichen Teil Mecklenburgs insgesamt 11 Unfälle
bei denen Straßenglätte mit ursächlich war.
In Lübz rutschte am 26.12.2025 gegen 20:00 Uhr der Fahrer eines Tesla
in einer Linkskurve der Ortslage gegen einen Bordstein. Dadurch wurde
das Vorderrad derart beschädigt, dass der Pkw nicht mehr weiterfahren
konnte. Der Sachschaden wird auf über 1.500 Euro geschätzt.
Gegen 20:30 Uhr rutsche der 43-jährige Fahrer eines Mazda mit seinem
Pkw in Pätow-Steegen bei Hagenow in den Straßengraben. Der Mazda
konnte anschließend aus dem Graben geholt werden und war weiterhin
fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.
Um 21:25 Uhr folgte ein weiterer Glätteunfall in Ludwigslust. In der
Helene-von-Bülow-Straße kollidierte der 58-jährige Fahrer eines
Subaru mit einem Verkehrsschild. Der dadurch entstandene
Gesamtschaden wird auf über 5.000 Euro beziffert.
In der Boizenburger Klingbergstraße fuhr gegen 22:20 Uhr die
22-jährige Fahrerin eines Opels gegen einen Bordstein. Auch hier
waren Glatteis und unangepasste Geschwindigkeit unfallursächlich. Der
Schaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro.
Nur wenige Minuten später prallte der 20-jährige Fahrer mit seinem
Audi im Blievenstorfer Weg in Grabow gegen einen Poller. Dadurch kam
es zu einem Schaden von ca. 4.000 Euro.
Gegen 22:36 Uhr kam die 44-jährige Fahrerin eines BMW im Bereich des
Gadebuscher Marktes nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte
einen parkenden VW. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt.
Kurz nach 23:00 Uhr folgte ein weiterer Unfall in Boizenburg. In der
Schwartower Straße prallte ein noch unbekannter Fahrer eines VW Golf
3 gegen einen parkenden VW Golf. Der unbekannte Fahrer entfernte sich
anschließend. Auch hier wird unter anderem Glätte als Unfallursache
angenommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 3.500 Euro und
ermittelt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom
Unfallort. Hinweise können an das Polizeirevier in Boizenburg
gerichtet werden.
Nur vier Minuten später prallte ebenfalls in Boizenburg wegen der
Straßenglätte in der Klingbergstraße die 59-jährige Fahrerin eines
Skoda mit dem Pkw gegen eine Hauswand. Dieser war im Anschluss nicht
mehr fahrbereit. Polizeilich wird der Sachschaden auf 8.000 Euro
geschätzt.
In den frühen Morgenstunden des 27.12.2025 folgten weitere
Glätteunfälle.
Dabei kam gegen 00:40 Uhr erneut am Markt in Gadebusch der 19-jährige
VW-Golf-Fahrer wegen des stark vereisten Kopfsteinpflasters nach
rechts von der Fahrbahn ab und pralle gegen einen parkenden VW
Tiguan. Dabei entstand ein geschätzter Schaden von 2.000 Euro.
Um 04:15 Uhr kam es in der Schweriner Straße in Lübesse zu einem
weiteren Glätteunfall. Der 49-jährige Fahrer eines Mercedes
kollidierte mit dem Bordstein. Der Mercedes war anschließend nicht
mehr fahrbereit. Geschätzt beläuft sich der Schaden auf 5.000 Euro.
Auch in den nachfolgenden Stunden des Samstags ereigneten sich
weitere Unfälle aufgrund der anhaltenden Straßenglätte.
In der Hagenower Straße in Picher kam gegen 08:30 Uhr der 44-jährige
Fahrer eines Hyundai nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte
gegen ein Straßenschild. Der Sachschaden wird hier auf knapp über
10.000 Euro geschätzt.
Glücklicherweise blieben alle Fahrzeuginsassen bei den Unfällen
unverletzt.
André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Rückfragen bitte an:
Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock
Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Rostock
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 038208 888-2110
E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de
Rückfragen zu Bürozeiten:
Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Telefon: 038208 888-2040
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell