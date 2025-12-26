POL-NB: Brand in einem Wohnhaus in Zansebuhr (LK V-R)

Niepars (LK V-R) (ots) -



Am 26.12.2025 gegen 18:00 Uhr wurde über die Rettungsleitstelle des LK Vorpommern-Rügen ein Brand in einem Wohnhaus in Zansebuhr, Gemeinde Niepars gemeldet. Die freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Ortschaften kamen mit 44 Kameraden zum Einsatz. Durch sie wurden brennende Einrichtungsgegenstände in einer Einliegerwohnung des Hauses festgestellt und zügig gelöscht. Die Mieterin, eine 40-jährige deutsche Staatsangehörige und ein weiterer Bewohner des Hauses, ein 61-jähriger deutscher Staatsangehöriger, brachten sich selbständig in Sicherheit und blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf ca. 15.000 Euro geschätzt.

Derzeit laufen die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung, welche durch den Kriminaldauerdienst geführt werden. Dabei kam auch ein Brandursachenermittler zum Einsatz.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



