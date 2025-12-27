POL-NB: Glätteunfälle im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

PP Neubrandenburg (ots) -



Glatte Straßen auf Grund von überfrierender Nässe am Abend des 26.12.2025 führte im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg zu zahlreichen witterungsbedingten Verkehrsunfällen und damit verbundenen Verkehrseinschränkungen, welche sich bis in die Nachtstunden fortsetzten. Mit Stand 04:00 Uhr registrierte die Polizei insgesamt 15 Verkehrsunfälle im Zusammenhäng mit Straßenglätte. Den Schwerpunkt bildete hier der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte. In den meisten Fällen blieb es bei Sachschäden, welche sich insgesamt auf ca. 56.000 Euro summierten. Bei einem Verkehrsunfall in Neustrelitz wurde gegen 22:15 Uhr der 29-jährige Fahrzeugführer eines VW leicht verletzt, nach diesem mit seinem Fahrzeug nach links von der winterglatten Fahrbahn abkam. Einen weiteren leicht Verletzten gab es bei einem Verkehrsunfall auf der B198 in Höhe von Klein Trebbow. Hier kam der 26-jährige Fahrzeugführer eines PKW VW auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit bei winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Er wurde durch den alarmierten Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

In Anbetracht der aktuellen Witterungsbedingungen bittet die Polizei alle Verkehrsteilnehmer sich nicht zu überschätzten und sich den winterlichen Straßen- und Witterungsverhältnissen insbesondere durch erhöhte Aufmerksamkeit und angemessene Geschwindigkeit anzupassen.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell