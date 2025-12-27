POL-HRO: Versuchter schwerer Raub in Schwerin mit Zeugenaufruf

Schwerin (ots) -



Am 26.12.12025 erhielt die Polizei in Schwerin gegen 14:50 Uhr

Kenntnis darüber, dass es in der Andrej-Sacharow-Straße zu einer

versuchten räuberischen Erpressung gekommen ist.



Der Geschädigte sah sich drei Personen gegenüber, von denen ihm eine

Person einen schusswaffenähnlichen Gegenstand vorgehalten haben soll.

Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Geschädigte von dieser

Person auch mehrfach ins Gesicht geschlagen worden sein.



Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu auffälligen Personen im Bereich

der Andrej-Sacharow-Straße 19 gegen 14:50 Uhr geben können, werden

gebeten sich unter der Telefonnummer 0385 5180 2223, der Onlinewache

unter www.Polizei.mvnet.de oder bei jeder beliebigen

Polizeidienststelle zu melden.



