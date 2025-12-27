POL-HRO: Versuchter schwerer Raub in Schwerin mit Zeugenaufruf

Nr.6186148  | 27.12.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Schwerin (ots) -

Am 26.12.12025 erhielt die Polizei in Schwerin gegen 14:50 Uhr
Kenntnis darüber, dass es in der Andrej-Sacharow-Straße zu einer
versuchten räuberischen Erpressung gekommen ist.

Der Geschädigte sah sich drei Personen gegenüber, von denen ihm eine
Person einen schusswaffenähnlichen Gegenstand vorgehalten haben soll.
Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der Geschädigte von dieser
Person auch mehrfach ins Gesicht geschlagen worden sein.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu auffälligen Personen im Bereich
der Andrej-Sacharow-Straße 19 gegen 14:50 Uhr geben können, werden
gebeten sich unter der Telefonnummer 0385 5180 2223, der Onlinewache
unter www.Polizei.mvnet.de oder bei jeder beliebigen
Polizeidienststelle zu melden.

Christian Müller
Polizeiführer vom Dienst
Einsatzleitstelle Rostock

