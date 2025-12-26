POL-NB: Zwei leicht Verletzte und hoher Sachschaden nach Unfall Bei Ueckermünde (LK V-G)

PR Ueckermünde (ots) -



Am Freitag, dem 26.12.2025, gegen 16:00 Uhr, kam es auf der L28 in der Ortschaft Gegensee zu einem Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr der 73-jährige Fahrzeugführer aus dem Kreis Schleswig-Flensburg in Schleswig-Holstein mit seiner 55-jährigen Beifahrerin und einem Hund mit seinem PKW VW die L28 auf Hintersee in Richtung Ahlbeck. In der Ortslage Gegensee kam der PKW aus bisher ungeklärter Ursache auf einer geraden Strecke nach links von der Fahrbahn ab und prallte in der Nebenanlage gegen einen Straßenbaum. Dabei verletzten sich die beiden Fahrzeuginsassen leicht und wurden zur weiteren ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus nach Ueckermünde verbracht. Der mitgeführte Hund, ein Dackel, verletzte sich ebenfalls leicht und wurde durch die Tierrettung Greifswald zur weiteren Versorgung übernommen.

Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, ein Straßenbaum wurde beschädigt. Der Sachschaden wird auf insgesamt 26.000 Euro geschätzt. Für die Bergung des Fahrzeugs wurde ein Abschleppunternehmen aus Pasewalk beauftragt. Die Feuerwehren aus Eggesin, Gegensee und Ahlbeck waren mit mehreren Fahrzeugen vor Ort im Einsatz.



Im Auftrag



Sebastian Meinhardt

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeipräsidium Neubrandenburg

Dezernat 1, Einsatzleitstelle

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell