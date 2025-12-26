POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach einem 68-jährigen Mann in Saal (LK V-R)

PR Barth (ots) -



Seit dem 26.12.2025 wird ein 68-jährigen Mann in der Gemeinde Saal vermisst. Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Barth unter der Telefonnummer 0382316720, die Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Weitere Informationen und auch ein Foto finden Sie unter folgendem Link, der zur Internetseite der Landespolizei M-V führt: https://shorturl.at/76muQ.



