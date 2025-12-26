Vermisster 68-jähriger aus der Gemeinde Saal

Details anzeigen Vermisster Karl-Heinz Bleifuß Vermisster Karl-Heinz Bleifuß

Am 26.12.2025 gegen 11:00 Uhr wurde die Polizei im Polizeirevier Barth darüber informiert, dass der 68-jährige Karl-Heinz Bleifuß aus 18337 Gresenhorst vermisst wird. Der Gesuchte befand sich in 18137 Saal und feierte dort zusammen mit seiner Familie das Weihnachtsfest. Am 26.12.2025 gegen 24:00 Uhr wurde er durch Familienangehörige zum letzten Mal gesehen. Als er gegen 07:30 Uhr nicht zum Frühstück kam, machten sich die Angehörigen Sorgen und sahen nach ihm. Dort mussten sie feststellen, dass er sich nicht mehr im Haus befand. Trotz intensiver Suchmaßnahmen konnten sie ihn nicht auffinden und informierten die Polizei. Zur Beschreibung ist bekannt, dass der Gesuchte 168 cm groß ist, von schlanker Gestalt und weiße Haare hat. Er trägt eine Brille mit braunen Rahmen, eine schwarze Steppjacke, eine dunkle Hose und schwarze Schuhe.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter Einsatz eines Fährtensuchhundes und der Rettungshundestaffel blieben bisher erfolglos.

Die regionalen Radiosender werden um Ausstrahlung einer Rundfunkdurchsage gebeten.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Unterstützung bei der Suche nach dem Vermissten

Hinweise nimmt sie im Polizeirevier Barth unter der Telefonnummer 0382316720 , in jeder anderen Polizeidienststelle oder im Internet bei der Onlinewache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

