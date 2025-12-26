POL-HRO: Zwei Fahrzeuge in Rostock-Evershagen durch Feuer beschädigt

Rostock (ots) -



Am frühen Freitagmorgen erhielt die Polizei gegen 02:20 Uhr Kenntnis

über einen brennenden Pkw im Rostocker Martin-Andersen-Nexö-Ring.

Neben Polizeikräften wurden auch umgehend Kameraden der Rostocker

Feuerwehr zum Brandort entsendet.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte vor Ort brannte bereits ein VW

Passat im vorderen Bereich in voller Ausdehnung. Trotz umgehender

Löscharbeiten brannte der VW komplett aus. Ein daneben parkender Pkw

Subaru wurde durch das Feuer beschädigt.

Im Rahmen der Ermittlungen vor Ort erhärtete sich der Verdacht, dass

ein zuvor geworfener Böller aus einer Gruppe Jugendlicher zur

Brandentstehung geführt haben könnte.

Die Gruppe aus deutschen Jugendlichen im Alter von 16, 17 und 18

Jahren konnte im Nahbereich angetroffen und kontrolliert werden.

Dabei ergaben sich zunächst keine Auffälligkeiten. Sowohl der 16- als

auch der 17-Jährige konnten im Nachgang an die Erziehungsberechtigten

übergeben werden.

Die entstandene Schadenshöhe wird polizeilich auf etwa 25.000 Euro

geschätzt.

Zum Zwecke weiterer kriminaltechnischer Untersuchungen erfolgte vor

Ort die Sicherstellung des VW Passat.

Im Laufe des Tages wird der Einsatz eines Brandursachenermittlers

geprüft.



Kurze Zeit später, gegen 03:20 Uhr, wurde der Polizei ein Brand eines

Vorzeltes an einem Imbisswagen in der St.-Petersburger-Str. in

Rostock Lütten-Klein gemeldet. Hier konnte das Feuer schnell durch

die Kameraden der Feuerwehr gelöscht werden.

Die Schadenshöhe wird auf 400 Euro geschätzt.

Auch hier ermittelt die Kriminalpolizei.



Hinweise zu den Tätern und der Tat nehmen der Kriminaldauerdienst in

Rostock unter der TelNr.: 0381/ 4916 1616 oder jede andere

Polizeidienststelle entgegen. Zur Mitteilung von Hinweisen kann zudem

die Onlinewache auf der Homepage der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de genutzt werden.



