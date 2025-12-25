POL-HRO: Brände im Bereich des Polizeipräsidium Rostock
Rostock (ots) -
In der vergangenen Nacht kam es zu zwei Bränden im Bereich des
Polizeipräsidiums Rostock.
In der Heinrich-Heine-Straße in Gadebusch brannte es gegen 21:00 Uhr
in der dritten Etage einer Großwohnanlage. Durch vermutlich
technischen Defekt in einer Steckdose entwickelte sich ein Feuer,
welches in der Folge auf eine Kommode und einen Adventskranz
übergriff. Personen befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht in der
Wohnung. Zur Brandbekämpfung wurde die Freiwillige Feuerwehr
Gadebusch mit insgesamt 22 Kameraden alarmiert. Der Schaden wird auf
20.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen
aufgenommen.
Um 04:25 Uhr wurden Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr zu einem
Brand in Hagenower Bahnhofstraße alarmiert. Zu dem Zeitpunkt brannte
der Dachstuhl des alten Bahnhofsgebäudes in voller Ausdehnung.
Derzeit laufen die Löscharbeiten. Eine Gefahr für Personen und
umliegende Häuser besteht nicht. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht
beziffert werden. Die Brandursache ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt
unbekannt. Derzeit sind 93 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren
Hagenow und Wittenburg im Einsatz.
Carsten Kroll
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
Polizeipräsidium Rostock
