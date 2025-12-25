POL-HRO: Brände im Bereich des Polizeipräsidium Rostock

Rostock (ots) -



In der vergangenen Nacht kam es zu zwei Bränden im Bereich des

Polizeipräsidiums Rostock.



In der Heinrich-Heine-Straße in Gadebusch brannte es gegen 21:00 Uhr

in der dritten Etage einer Großwohnanlage. Durch vermutlich

technischen Defekt in einer Steckdose entwickelte sich ein Feuer,

welches in der Folge auf eine Kommode und einen Adventskranz

übergriff. Personen befanden sich zu dem Zeitpunkt nicht in der

Wohnung. Zur Brandbekämpfung wurde die Freiwillige Feuerwehr

Gadebusch mit insgesamt 22 Kameraden alarmiert. Der Schaden wird auf

20.000 EUR geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen

aufgenommen.





Um 04:25 Uhr wurden Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr zu einem

Brand in Hagenower Bahnhofstraße alarmiert. Zu dem Zeitpunkt brannte

der Dachstuhl des alten Bahnhofsgebäudes in voller Ausdehnung.

Derzeit laufen die Löscharbeiten. Eine Gefahr für Personen und

umliegende Häuser besteht nicht. Die Schadenshöhe kann derzeit nicht

beziffert werden. Die Brandursache ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt

unbekannt. Derzeit sind 93 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren

Hagenow und Wittenburg im Einsatz.



