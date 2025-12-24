POL-NB: Pkw fährt in Neubrandenburg gegen eine Straßenlaterne

Neubrandenburg (ots) -



Am Heiligen Abend kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf

dem "Friedrich-Engels-Ring" in Neubrandenburg, bei welchem der

Fahrzeugführer eines PKW leichtverletzt wurde.

Der eigentlich ortskundige Fahrzeugführer wurde eigenen Angaben nach

durch die tiefstehende Nachmittagssonne geblendet und verwechselte

die Abbiegespur zum Hinterhof des "Friedrich-Engels-Ring 29"

(Nordkurier) mit der kurz danach folgenden Abbiegespur zur "Rostocker

Straße". In der Folge kollidierte er mit einer am Ende der Einfahrt

stehenden Straßenlaterne, welche er aufgrund der Blendung nicht

wahrnahm.

Durch die Kollision wurde der 35-jährige Deutsche leichtverletzt, das

Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Die

Straßenlaterne war derart in Mitleidenschaft gezogen, dass diese

durch einen Havariedienst abgenommen und beseitigt werden musste.

Der geschätzte Gesamtschaden liegt bei 21.000EUR. Zu wesentlichen

Verkehrseinschränkungen kam es bis zur endgültigen Bergung nicht.



Im Auftrag



Stephan Grabbert

Sachbearbeiter Einsatzleistelle (V)

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell