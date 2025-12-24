POL-NB: Pkw fährt in Neubrandenburg gegen eine Straßenlaterne
Neubrandenburg (ots) -
Am Heiligen Abend kam es gegen 14:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf
dem "Friedrich-Engels-Ring" in Neubrandenburg, bei welchem der
Fahrzeugführer eines PKW leichtverletzt wurde.
Der eigentlich ortskundige Fahrzeugführer wurde eigenen Angaben nach
durch die tiefstehende Nachmittagssonne geblendet und verwechselte
die Abbiegespur zum Hinterhof des "Friedrich-Engels-Ring 29"
(Nordkurier) mit der kurz danach folgenden Abbiegespur zur "Rostocker
Straße". In der Folge kollidierte er mit einer am Ende der Einfahrt
stehenden Straßenlaterne, welche er aufgrund der Blendung nicht
wahrnahm.
Durch die Kollision wurde der 35-jährige Deutsche leichtverletzt, das
Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Die
Straßenlaterne war derart in Mitleidenschaft gezogen, dass diese
durch einen Havariedienst abgenommen und beseitigt werden musste.
Der geschätzte Gesamtschaden liegt bei 21.000EUR. Zu wesentlichen
Verkehrseinschränkungen kam es bis zur endgültigen Bergung nicht.
Im Auftrag
Stephan Grabbert
Sachbearbeiter Einsatzleistelle (V)
Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de
Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).
Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell