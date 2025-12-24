POL-NB: Brandstiftung an einem Pkw

Ueckermünde (ots) -



Am 24.12.2025 um 03:55 Uhr wurde die Polizei von der Integrierten

Leitstelle Vorpommern-Greifswald über einen brennenden

Personenkraftwagen im Haffring Höhe der Hausnummer 9 in 17373

Ueckermünde in Kenntnis gesetzt. Nach ersten Erkenntnissen zerstörten

zwei unbekannte und dunkel gekleidete Personen gegen 03:30 Uhr die

Fensterscheibe der Fahrertür eines dort abgeparkten Renault Kangoo.

In der Folge zündeten die unbekannten Tatverdächtigen einen

unbekannten Gegenstand an und warfen diesen in das Fahrzeuginnere,

woraufhin der betroffene Personenkraftwagen in Vollbrand geriet.

Durch den ausgelösten Vollbrand wurde ein weiterer, direkt daneben

befindlicher und ebenfalls abgeparkter Pkw Audi, in Mitleidenschaft

gezogen. Der Vollbrand konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren

Ueckermünde / Bellin gelöscht werden, welche mit vier Fahrzeugen und

15 Kameraden im Einsatz waren. Durch die Tat wurden beide

Personenkraftwagen beschädigt, wobei der Renault einen

wirtschaftlichen Totalschaden erlitt. Durch die Tat entstand ein

geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 8000 EUR. Die Polizei

hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Tatverdächtigen sind zum

gegenwärtigen Zeitpunkt noch flüchtig.



Im Auftrag



Stephan Grabbert

Sachbearbeiter(V) Einsatzleistelle

Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Neubrandenburg



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst



Telefon: 0395 5582 2223

E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:

Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die

jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle

(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie

Polizeipräsidium Neubrandenburg).





Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell