POL-NB: Brandstiftung an einem Pkw
Ueckermünde (ots) -
Am 24.12.2025 um 03:55 Uhr wurde die Polizei von der Integrierten
Leitstelle Vorpommern-Greifswald über einen brennenden
Personenkraftwagen im Haffring Höhe der Hausnummer 9 in 17373
Ueckermünde in Kenntnis gesetzt. Nach ersten Erkenntnissen zerstörten
zwei unbekannte und dunkel gekleidete Personen gegen 03:30 Uhr die
Fensterscheibe der Fahrertür eines dort abgeparkten Renault Kangoo.
In der Folge zündeten die unbekannten Tatverdächtigen einen
unbekannten Gegenstand an und warfen diesen in das Fahrzeuginnere,
woraufhin der betroffene Personenkraftwagen in Vollbrand geriet.
Durch den ausgelösten Vollbrand wurde ein weiterer, direkt daneben
befindlicher und ebenfalls abgeparkter Pkw Audi, in Mitleidenschaft
gezogen. Der Vollbrand konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren
Ueckermünde / Bellin gelöscht werden, welche mit vier Fahrzeugen und
15 Kameraden im Einsatz waren. Durch die Tat wurden beide
Personenkraftwagen beschädigt, wobei der Renault einen
wirtschaftlichen Totalschaden erlitt. Durch die Tat entstand ein
geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 8000 EUR. Die Polizei
hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Tatverdächtigen sind zum
gegenwärtigen Zeitpunkt noch flüchtig.
