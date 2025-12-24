POL-HRO: 21-Jähriger nach Unfall bei Lüdersdorf (LK NWM) verletzt

Lüdersdorf (ots) -



Bei einem Verkehrsunfall bei Lüdersdorf verletzte sich am frühen

Mittwochmorgen der 21-jährige Fahrer eines Lexus leicht.

Dieser befuhr gegen 03:00 Uhr die Umgehungsstraße zwischen Lüdersdorf

und Herrnburg.

Nach Angaben des Fahrers querte in einer langgezogenen Rechtskurve

ein Reh die Fahrbahn wodurch der 21-Jährige mit seinem Fahrzeug von

der Straße abkam und im Graben zum Stehen kam.

Die Trümmerteile des Pkw verteilten sich auf der gesamten Fahrbahn,

so dass eine Vollsperrung eingerichtet wurde. Zwei Leitpfosten und

ca. 200m Bankette waren bei dem Unfall zusätzlich beschädigt worden.

Der 21-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur

weiteren medizinischen Versorgung von einer Rettungswagenbesatzung

ins Klinikum nach Lübeck gefahren. Ein durchgeführter Atemalkoholtest

ergab einen Wert von 0,21 Promille.

Der nicht mehr fahrbereite Lexus musste im Anschluss geborgen werden.

Polizeilich wird der Unfallschaden auf 15.000 Euro geschätzt.

Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 04:30 Uhr beendet.



