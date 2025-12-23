POL-HRO: 31-jähriger Mann mit Messer in Rostocker Straßenbahn sorgt für Polizeieinsatz

Rostock (ots) -



Am Dienstagabend kam es in der Rostocker Südstadt zu einem

Polizeieinsatz mit fünf Einsatzfahrzeugen der Polizei und weiteren

Fahrzeugen des Rettungsdienstes.

Gegen 21:00 Uhr erhielt die Polizei Kenntnis darüber, dass eine

männliche Person in der Straßenbahn im Charles-Darwin-Ring ein Messer

in der Hand haben soll.

Beim Eintreffen der ersten Funkwagen vor Ort hatte der

Straßenbahnführer die Fahrgäste bereits aufgefordert diese zu

verlassen.

Somit befanden sich nur noch der Störer und zudem ein weiterer

schlafender Fahrgast in der Straßenbahn.

Der Mann hatte augenscheinlich kein Messer in der Hand und wurde von

den Einsatzkräften aufgefordert das mitgeführte Messer abzulegen.

Dazu holte dieser das Messer aus dem Rucksack und warf es auf den

Boden.

Anschließend wurde der Mann gegen 21:07 Uhr gesichert und durchsucht.

Der 31-jährige und polizeibekannte Deutsche aus Rostock war mit zwei

Promille erheblich alkoholisiert. Zudem zeigten sich Anzeichen für

eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel.

Eine Aktion gegen Fahrgäste der Straßenbahn mit dem Messer fand nach

derzeitigen Erkenntnissen nicht statt.

Ein Rettungswagen brachte den Mann anschließend zur weiteren

medizinischen Betreuung ins Rostocker Uniklinikum.

Dieser muss sich nun wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz

verantworten.

Die Bahn konnte um 21:18 Uhr ihre Fahrt fortsetzen.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell