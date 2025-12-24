POL-HRO: Vermisste 12- und 13-jährige Mädchen in Rostock wohlbehalten angetroffen - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung
Rostock (ots) -
Die beiden seit dem 18.12.2025 in Rostock vermissten 12 und 13 Jahre
alten Mädchen, siehe Pressemitteilung: https://t1p.de/08afv , sind in
der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wohlbehalten angetroffen worden.
Sie meldeten sich eigenständig bei der Rostocker Polizei.
Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und bittet darum, dass
persönliche Angaben und Fotos im Zusammenhang mit der Vermisstensuche
gelöscht werden.
André Falke
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeiführer vom Dienst
