POL-HRO: Vermisste 12- und 13-jährige Mädchen in Rostock wohlbehalten angetroffen - Löschung der Öffentlichkeitsfahndung

Rostock (ots) -



Die beiden seit dem 18.12.2025 in Rostock vermissten 12 und 13 Jahre

alten Mädchen, siehe Pressemitteilung: https://t1p.de/08afv , sind in

der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wohlbehalten angetroffen worden.

Sie meldeten sich eigenständig bei der Rostocker Polizei.



Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung und bittet darum, dass

persönliche Angaben und Fotos im Zusammenhang mit der Vermisstensuche

gelöscht werden.



André Falke

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell