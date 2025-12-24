POL-HRO: Zwei Verletzte nach Unfall auf Schweriner Umgehungsstraße

Schwerin (ots) -



Gegen 23:00 Uhr erhielt die Polizei am späten Dienstag Kenntnis von

einem verunfallten VW-Transporter auf der B 104 Umgehungsstraße

Schwerin in Höhe der Anschlussstelle Margaretenhof.

Der 39-jährige Fahrer kam nach ersten Erkenntnissen kurz hinter der

Abfahrt Margaretenhof, aus Richtung Schwerin kommend in Richtung

Kirchstück/Wismar, bei Glätte und einer nicht angepassten

Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Nach Angaben des Fahrers brach

zuvor das Heck des Transporters aus und das Fahrzeug geriet ins

Schleudern. In der Folge überschlug sich der VW in der Bankette

einmal und kam quer auf der Gegenfahrspur wieder auf den Rädern zum

Stehen.

Zwei weitere 40 und 47 Jahre alte Insassen verletzten sich bei dem

Unfall leicht und wurden von einer Rettungswagenbesatzung ins

Schweriner Klinikum gebracht.

Der nicht mehr fahrbereite VW-Transporter musste geborgen werden.

Polizeilich wird der Unfallschaden auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

Die Maßnahmen an der Unfallstelle waren gegen 01:00 Uhr beendet.



