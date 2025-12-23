POL-NB: Verkehrsunfall auf der Kreuzung B111/B109 ´Kreuzung Moeckow Berg´

Wolgast (ots) -



Am 23.12.2025 gegen 13:30 Uhr kam es auf der B111, ca. 100 m vor der

Kreuzung zur B109, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw.

Eine 45-jährige deutsche Pkw-Fahrerin fuhr an der Kreuzung Moeckow

Berg aus bislang ungeklärter Ursache auf den vorausfahrenden PKW auf,

welcher durch die Wucht des Aufpralls auf den davor befindlichen PKW

aufgeschoben wurde.

Die Unfallverursacherin sowie ihr 9-jähriger Mitfahrer wurden

leichtverletzt mit dem RTW ins Krankenhaus verbracht. Die beiden

Fahrerinnen der anderen Pkw und eine Beifahrerin, im Alter von 85, 63

und 51 Jahren wurden nicht verletzt, alle Beteiligten sind Deutsche.

Durch den Zusammenstoß wurden alle drei PKW beschädigt. Zwei PKW

waren nicht mehr fahrbereit.

Der Gesamtschaden beläuft sich insgesamt auf ca. 20.000 Euro. Die

Unfallstelle war zur Unfallaufnahme, Rettung der Personen und Bergung

der Fahrzeuge für ca. 30 min voll gesperrt.



