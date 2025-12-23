POL-NB: Verkehrsunfall in Vollrathsruhe bei Malchow - Fahrerin alkoholisiert

Vollrathsruhe (Polizeihauptrevier Waren) (ots) -



Am 23.12.2025 kam es gegen 13:15 Uhr in Vollrathsruhe zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Lkw mit Sattelauflieger.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr die 72-jährige Fahrerin des

PKW in den Gegenverkehr und stieß dort seitlich in einen

entgegenkommenden Lkw. Im Zuge der Unfallaufnahme wurde festgestellt,

dass die PKW-Fahrerin alkoholisiert war: der Test vor Ort ergab 2,15

Promille. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme im Krankenhaus und ihr

Führerschein wurde beschlagnahmt.

Der 60-jährige Fahrer des LKW blieb unverletzt. Durch den Unfall

entstand ein Gesamtschaden von ca. 5000 Euro. Zur Unfallaufnahme und

Bergung des nicht mehr fahrbereiten Pkw wurde der Verkehr mit wenig

Einschränkungen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Alle Beteiligten sind Deutsche.



