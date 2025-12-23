POL-HRO: Kriminalpolizei ermittelt nach verfassungsfeindlichen Schmierereien

Rostock (ots) -



Die Kriminalpolizei ermittelt, nachdem unbekannte Täter eine Vielzahl verfassungsfeindlicher Symbole und Schriftzüge an Hausfassaden und auf Gehwege gesprüht haben. Betroffen sind die Bereiche Barnstorfer Wald, Gartenstadt und Stadtweide, insbesondere die Satower Straße.



Die in verschiedenen Farben aufgesprühten Symbole und Schmierereien wurden am heutigen Morgen (23.12.202) festgestellt. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, Angaben zum verursachten Schaden sowie möglichen Tatverdächtigen können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden.



