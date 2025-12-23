POL-HRO: Unbekannte zünden mehrere Mülltonnen im Stadtgebiet Güstrow an

Güstrow/Landkreis Rostock (ots) -



Seit Sonntag kam es vermehrt zu Mülltonnenbränden im Stadtgebiet Güstrow. Demnach mussten Polizei und Freiwillige Feuerwehr zu insgesamt acht Einsätzen ausrücken, bei denen bislang unbekannte Täter diverse Mülltonnen in Brand gesetzt haben. Während am Sonntagabend in der Zeit von 17:42 Uhr bis 17:55 Uhr eine Mülltonne in der Querstraße und ein Altglascontainer am Mühlenplatz gebrannt hatten, brannten am Montag bereits 18 Abfallbehälter sowie ein Sperrmüllhaufen. Am gestrigen Tag konzentrierten sich die Brände auf den Güstrower Altstadtbereich. Zunächst wurde am gestrigen Tag bereits gegen 13:20 Uhr der erste Brand einer Mülltonne in der Hafenstraße gemeldet. Kurz vor 19 Uhr erfolgte eine weitere Meldung über einen Brand an der Gleviner Mauer. Wenig später, gegen 19:15 Uhr, brannte eine Mülltonne in der Hollstraße. Gegen 22:13 Uhr wurden gleich vier brennende Mülltonnen in der Grepelstraße gemeldet, die sich in einem Durchgang zu einem dortigen Innenhof befanden. Hier konnte Schlimmeres verhindert werden. Nach Einschätzung der Einsatzkräfte vor Ort hätte bei ungehinderten Brandverlauf das Feuer auf das dort befindliche Fachwerkhaus übergreifen können. Daher ermittelt die Kriminalpolizei in diesem Fall aufgrund des Verdachtes der versuchten schweren Brandstiftung. Jedoch kam es in der Nacht noch zu zwei weiteren Sachbeschädigungen durch Feuer- gegen 23:38 Uhr brannte ein Sperrmüllhaufen in der Langen Straße und gegen 00:28 Uhr gerieten gleich elf Mülltonnen in der Gleviner Straße in Brand.



Glücklicherweise konnten alle Brände durch umsichtige Zeugen oder Einsatzkräfte der Polizei und Freiwilligen Feuerwehr gelöscht werden. Zudem wurde niemand durch die Brände verletzt.



Die Polizei wendet sich diesbezüglich an die Güstrower Einwohner und bittet diese besonders achtsam zu sein und etwaige verdächtige Beobachtungen unverzüglich zu melden. Weiterhin sollten Mülltonnen, sofern möglich, nicht länger als nötig öffentlich zugänglich aufgestellt werden.



Die Kriminalpolizei hat indes die Ermittlungen gegen Unbekannt aufgenommen. Der entstandene Sachschaden beträgt mittlerweile über 3.500EUR.



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell