POL-NB: Unfall mit drei Verletzten und ausgebranntem PKW

Bei Priborn hat es heute gegen 09.40 Uhr einen schweren Unfall mit drei Verletzten gegeben. Nach aktuellem Stand ist aus bislang ungeklärter Ursache ein 71-jähriger Autofahrer in Fahrtrichtung Röbel in den Gegenverkehr geraten und dabei mit einem weiteren PKW zusammengestoßen.



Durch den Unfall wurden der 79-jährige Fahrer des Autos im Gegenverkehr und der 71-jährige mutmaßliche Unfallverursacher verletzt ins Klinikum gebracht. Die 70-jährige Beifahrerin des mutmaßlichen Unfallverursachers kam schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.



Die Landesstraße ist kurz hinter Priborn in Fahrtrichtung Röbel und Fahrtrichtung Melz derzeit noch gesperrt. Die Strecke von Priborn nach Vipperow ist halbseitig frei.



Beide Autos sind Totalschaden, wobei einer der beiden PKW durch einen Brand im Zuge des Unfalls zerstört wurde.



Alle Beteiligten sind Deutsche.



