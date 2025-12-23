LKA-MV: Das Landeskriminalamt MV sucht Verstärkung! Das LKA MV sucht eine/n Sachverständige bzw. Sachverständiger (w/m/d) Chemie, Physik - Arbeitsbereich Materialanalytik

Rampe (ots) -



Durch das LKA MV wurde folgende Stellenausschreibung im Karriereportal MV veröffentlicht:



https://karriere-in-mv.de/stelle/14367-sachverstaendige-bzw-sachverstaendiger-w-m-d-chemie-physik-arbeitsbereich-materialanalytik



Ansprechpersonen:



Herr Dr. Arne Bernsdorf



Ansprechperson für fachliche Fragen



Tel.: 03866 645300



E-Mail: arne.bernsdorf@polmv.de



Frau Bettina Reuter



Ansprechperson für Fragen zur Stellenausschreibung



Tel.: 03866 641343



E-Mail: bettina.reuter@polmv.de



Rückfragen bitte an:



Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern

Pressestelle

Niels Borgmann

Telefon: 03866 64 8700

E-Mail: presse@lka-mv.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell