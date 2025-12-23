LKA-MV: Das Landeskriminalamt MV sucht Verstärkung! Das LKA MV sucht eine/n Sachverständige bzw. Sachverständiger (w/m/d) Chemie, Physik - Arbeitsbereich Materialanalytik

Durch das LKA MV wurde folgende Stellenausschreibung im Karriereportal MV veröffentlicht:

https://karriere-in-mv.de/stelle/14367-sachverstaendige-bzw-sachverstaendiger-w-m-d-chemie-physik-arbeitsbereich-materialanalytik

Ansprechpersonen:

Herr Dr. Arne Bernsdorf

Ansprechperson für fachliche Fragen

Tel.: 03866 645300

E-Mail: arne.bernsdorf@polmv.de

Frau Bettina Reuter

Ansprechperson für Fragen zur Stellenausschreibung

Tel.: 03866 641343

E-Mail: bettina.reuter@polmv.de

Rückfragen bitte an:

Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern
Pressestelle
Niels Borgmann
Telefon: 03866 64 8700
E-Mail: presse@lka-mv.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell

