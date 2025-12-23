POL-HRO: Ermittlungen nach Brand eines Carports mit gelagerten Booten

Warin (ots) -



Am 23.12.2025 kurz nach Mitternacht kam es aus bislang ungeklärter

Ursache in Warin zum Brand eines Carports, welches sich auf einem

Grundstück befand. Die 32 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus

Warin und Neukloster löschten das Feuer. Der Carport sowie die darin

befindlichen Boote nebst Anhänger wurden komplett zerstört. Ein

Übergreifen der Flammen auf das danebenstehende Haus konnte

verhindert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000

Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt und waren zu keinem

Zeitpunkt gefährdet. Eine Strafanzeige gegen Unbekannt wurde

aufgenommen.



Henriette Sohns

Polizeioberkommissarin

Polizeihauptrevier Wismar



Rückfragen bitte an:



Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock





Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:



Polizeipräsidium Rostock

Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 038208 888-2110

E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Rückfragen zu Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Telefon: 038208 888-2040

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell