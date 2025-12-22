POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem zwölfjährigen Mädchen aus Wismar

Nr.6184580  | 22.12.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Wismar (ots) -

Seit dem gestrigen Nachmittag wird ein zwölfjähriges Mädchen aus Wismar vermisst.

Da alle bisherigen Suchmaßnahmen bislang nicht zum Auffinden der Zwölfjährigen geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche.

Sowohl die Personenbeschreibung als auch ein Foto des Mädchens finden sich unter dem nachfolgenden Link:
https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=216737&processor=processor.sa.pressemitteilung

Hinweise zum Aufenthaltsort des Kindes nimmt die Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Jessica Lerke
Telefon: 03841 203-304
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

