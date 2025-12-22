Öffentlichkeitsfahndung nach 16-Jähriger aus Wismar

Details anzeigen Vermisste 16-Jährige aus Wismar Vermisste 16-Jährige aus Wismar

Seit dem gestrigen Sonntagnachmittag (21. Dezember) wird die 16-jährige Leonie Olerich aus Wismar vermisst.

Letztmalig wurde die Jugendliche gemeinsam mit der vermissten zwölfjährigen Marlen Wohlgemut (siehe Pressemitteilung vom 22.12.2025, 13:14 Uhr) am Abend in Rehna (LK NWM) gesehen.

Da alle bisherigen Suchmaßnahmen bislang jedoch nicht zum Auffinden der Jugendlichen geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche.

Leonie trägt längeres blondes Haar und eine dunkle Brille. Zur Bekleidung können keine Angaben gemacht werden.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Mädchens nimmt die Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.