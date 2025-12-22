POL-HRO: Zwei schwer Verletzte bei Verkehrsunfällen in und bei Güstrow

Güstrow/Landkreis Rostock (ots) -



Am Samstag kam es gleich zu zwei Verkehrsunfällen im Landkreis Rostock, bei denen zwei Menschen schwere Verletzungen erlitten.



Gegen 17 Uhr befuhr ein 41-jähriger mit seinem Skoda die B103 aus Richtung Kritzkow kommend in Fahrtrichtung Güstrow als er in der Ortschaft Kuhs aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und frontal mit einem Straßenbaum zusammenstieß. Während sich der Fahrzeugführer bei der Kollision leicht verletzte, klagte sein 14-jähriger Beifahrer über Schmerzen im Rücken und erlitt Schnittverletzungen im Gesicht. Beide Fahrzeuginsassen wurden im Rahmen der medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Skoda musste aufgrund massiver Beschädigungen abgeschleppt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Ortsdurchfahrt zeitweise voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wurde aus polizeilicher Sicht auf etwa 4.200EUR geschätzt.



Einen weiteren folgenschweren Zusammenstoß gab es gegen 22:40 Uhr desselben Tages in der Neukruger Straße in Güstrow. Wie der Unfallanzeige zu entnehmen ist, war ein 70-jähriger VW-Fahrer auf der Neukruger Straße in Richtung Glasewitzer Chaussee unterwegs als auf Höhe der Einmündung zur Langen Stege eine Fußgängerin unvermittelt von rechts auf die Fahrbahn trat und diese queren wollte. Eine Kollision ließ sich unglücklicherweise nicht mehr vermeiden, wobei sich die 58-jährige Frau schwere Verletzungen im Beckenbereich zuzog und in das KMG Klinikum verbracht werden musste. Warum die Frau auf die Straße lief, ist gegenwärtig Gegenstand der laufenden Ermittlung.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rostock

Newsroom

Diana Schmicker

Telefon: 03843 266-303

E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de





Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell