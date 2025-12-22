Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem zwölfjährigen Mädchen aus Wismar

Nr.PPROS-2025-12-22-002  | 22.12.2025  | PP HRO  | Polizeipräsidium Rostock

Seit dem gestrigen Sonntagnachmittag (21. Dezember) wird die zwölfjährige Marlen Wohlgemuth aus Wismar vermisst.

Letztmalig wurde die Minderjährige am Abend in Rehna (LK NWM) gesehen.

Da alle bisherigen Suchmaßnahmen bislang jedoch nicht zum Auffinden der Zwölfjährigen geführt haben, bittet die Polizei nun die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche.

Marlen ist etwa 174 cm groß mit einer normalen Statur. Sie trägt langes braunes Haar. Bekleidet ist die Zwölfjährige vermutlich mit einem schwarzen Mantel, einer hellblauen Jeans und weißen Schuhen.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Kindes nimmt die Polizei in Wismar unter der Telefonnummer 03841 203-0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

