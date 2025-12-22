POL-NB: Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB20

Nr.6184479  | 22.12.2025  | PP NB  | Polizeipräsidium Neubrandenburg

BAB 20/AS Greifswald (ots) -

Am heutigen Montag, dem 22. Dezember 2025, ereignete sich gegen 11:00 Uhr auf der Bundesautobahn 20 zwischen dem Parkplatz Peenetal und der Anschlussstelle Greifswald in Fahrtrichtung Lübeck ein schwerer Verkehrsunfall.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen sind ein Pkw und ein Lkw beteiligt.

Feuerwehr, Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber sind aktuell im Einsatz.

Die Bundesautobahn 20 ist in Fahrtrichtung Lübeck derzeit für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.

Es wird unaufgefordert nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Juliane Boutalha
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03831/245-204
E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de


Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Zurück zur Übersicht

Netz­verweis

Netzverweis - Gemeinsam gegen Internetkriminalität
Online - Meldestelle

Der Film

Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern mit Polizeistern
Imagefilm der Landespolizei M-V

Karriere

Junge Frauen und ein Mann in Polizeiuniform
Ausbildung und Studium an der Fach­hoch­schule Güstrow

Opferberatung

Grafik mit verschiedenen Stichworten Täter Opfer Verfolgen
Beratung und Betreuung von Kriminalitätsopfern