POL-NB: Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB20

Am heutigen Montag, dem 22. Dezember 2025, ereignete sich gegen 11:00 Uhr auf der Bundesautobahn 20 zwischen dem Parkplatz Peenetal und der Anschlussstelle Greifswald in Fahrtrichtung Lübeck ein schwerer Verkehrsunfall.



Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen sind ein Pkw und ein Lkw beteiligt.



Feuerwehr, Rettungsdienst sowie ein Rettungshubschrauber sind aktuell im Einsatz.



Die Bundesautobahn 20 ist in Fahrtrichtung Lübeck derzeit für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen voll gesperrt.



Es wird unaufgefordert nachberichtet.



